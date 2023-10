POL-EU: Auseinandersetzung im Bus

Euskirchen (ots) - Am Samstag, den 30. September, nahm ein 33-Jähriger aus Euskirchen in der Straße Im Auel gegen 2.28 Uhr einen lauten Knall wahr. Vor dem Wohnhaus entdeckte der Mann in der Einfahrt seinen brennenden Pkw. Augenscheinlich wurde das Fahrzeug von Unbekannten angezündet. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Es wurde eine Anzeige bezüglich einer vorsätzlichen Brandstiftung gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - ...

mehr