Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täter brechen zwei BMW auf und entwenden Elektronik

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Unbekannte Täter haben in der Friedrich-Lekve-Straße in Drispenstedt und in der Schulstraße in Himmelsthür jeweils einen BMW aufgebrochen und Fahrzeugelektronik aus den Innenräumen gestohlen.

Die genaue Tatzeit in Drispenstedt kann gegenwärtig noch nicht eingegrenzt werden. Gemeldet wurde der Einbruchdiebstahl am Mittwoch, 23.08.2023, gegen 13:00 Uhr. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangte(n) der oder die Täter in den Fahrgastraum des betroffenen BMW 330i xDrive und entwendeten u.a. ein Navigationsgerät und die Tachoeinheit.

Zu der Tat in Himmelsthür kam es zwischen Mittwochnachmittag, 23.08.2023, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen, 24.08.2023, 08:00 Uhr. Angegangen wurde hier ein BMW 535 d. Auch an diesem Auto schlug(en) der oder Täter eine Scheibe ein und bauten aus dem Innenraum u.a. ein Navigationssystem und ein Bedienelement für das Infotainmentsystem aus.

Zur Höhe der entstandenen Schäden liegen momentan keine Informationen vor.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird nicht ausgeschlossen.

Mögliche Zeugenhinweise zu beiden Fällen werden von der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell