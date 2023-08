POL-HI: Polizei nimmt Ermittlungen zu Arbeitsunfall auf

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (bef). Am 22.08.2023 kam es in der Ernst-Deger-Straße in Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug gegen 05:30 Uhr am Tatort. Als sie gegen 14:00 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die gesamte rechte Seite zerkratzt worden war. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet ...

