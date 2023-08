Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Harsum (ame) - Am 22.08.2023 ist es gegen 14:00 Uhr in Fahrtrichtung Hildesheim, kurz vor der Einmündung B494/ Peiner Landstraße in Höhe Peiner Landstraße 4 in 31177 Harsum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher ist dem vorausfahrenden Pkw vermutlich bei einem missglückten Überholmanöver hinten links aufgefahren. Nach dem Unfall hat sich der Verursacher unerlaubt mit seinem Fahrzeug von dem Unfallort entfernt. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen BMW älteren Baujahrs mit Peiner-Kennzeichen (PE) handeln. Der Schaden an dem vorausfahrenden Fahrzeug wird auf ca. 1600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

