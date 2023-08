Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher steigen in Doppelhaushälfte in Himmelstür ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Bewohner eines Hauses in der Unteren Dorfstraße waren am Montagmorgen (21.08.2023) lediglich eine Stunde weg, als zumindest ein unbekannter Täter in ihr Haus einstieg.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch zwischen 07:50 Uhr und 08:55 Uhr. Zugang in das Haus verschaffte(n) sich der oder die Täter durch gewaltsames Einwirken auf eine Terrassentür.

Anschließend wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell