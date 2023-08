POL-HI: Diebstahl eines Toyota RAV4 in Hildesheim

Hildesheim (ots) - ALFELD (geb). Der 37-jährige Unfallverursacher aus Alfeld befuhr heute gegen 17:30 Uhr mit seinem Opel Astra die Heimbergstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße im Alfelder Ortsteil Eimsen. Er beabsichtige nach links in das Stadtgebiet abzubiegen und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte 55-jährige aus Gronau mit ihrem Hyundai Tucson, welche die Hauptstaße in Fahrtrichtung Wettensen befuhr. Durch ...

mehr