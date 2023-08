LPI-SHL: Gestürzter Radfahrer

Dreißigacker (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag 08:00 Uhr bis Samtsag, 10:15 Uhr, in eine Waldhütte in Dreißigacker ein und entwendeten Alkoholika sowie einen Messerkocher im Gesamtwert von knapp 1.500 Euro. Zudem verursachten die Einbrecher einen Schaden von ca. 500 Euro. Ein Teil der Beute konnte im Rahmen eines weiteren Einsatzes in der Ortschaft Sülzfeld festgestellt werden. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch (03693 591-0) unter ...

