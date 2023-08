LPI-SHL: Nachbarschaftsstreitigkeiten

Meiningen (ots) - Am 10.08.2023 erhielt eine Meiningerin eine Zustellungsbenachrichtigungskarte in ihren Briefkasten. Demnach sollte sie eine Wertsendung per Nachnahme in Höhe von 97,49 Euro in einer Postfiliale entgegennehmen. Die Frau hatte nichts der gleichen bestellt, ging aber trotzdem zur Post um nachzufragen. Der Mitarbeiter sagte ihr, es handele sich lediglich um eine Postkarte. Auf dieser waren keinerlei Angaben ersichtlich. Die Frau lehnte die Nachnahmesendung ab, ...

mehr