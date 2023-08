LPI-SHL: Schwerverletzer nach Motorradunfall

Ehrenberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Hauptstraße in Ehrenberg ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Der unbekannte Täter entwendete die darin befindliche Geldkassette. Die Tatzeit konnte durch Anwohner auf 02:00 - 03:00 Uhr in der Nacht eingegrenzt werden. Falls sie Angaben zur Tat machen können, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen. Rückfragen bitte an: ...

mehr