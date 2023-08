LPI-SHL: Die Wurst ist weg

Waldau (ots) - In Waldau ereignete sich in der Zeit vom 10.08.2023, 20:00 Uhr bis 12.08.2023, 13:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Radlader. Dieser war in der Straße "Am Horn" auf einer Wiese abgeparkt. Ein unbekannter Täter beschädigte den Radlader, indem er die Reifen des Fahrzeuges aufbohrte. Sollten sie Angaben zur Tat machen können, setzen sie sich mit der Polizeiinspektion Hildburghausen in Verbindung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

