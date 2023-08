LPI-SHL: Straßenlaterne angefahren

Suhl (ots) - Der seit 19.07.2023 als vermisst gemeldete 44-jährige Suhler wurde im Rahmen der Suchmaßnahmen leblos in einem Waldstück in der Nähe seines Wohnortes aufgefunden. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

