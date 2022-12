POL-SN: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung zur 13-jährigen Vermissten in Schwerin vom 14.12.2022

Schwerin (ots) - Nachdem einem 21-jährigen Schweriner am 13.12. in der Altstadt sein Fahrrad gestohlen wurde, führten Ermittlungen die Schweriner Polizei gestern zu einem Garagenkomplex in der Weststadt. Nach der polizeilichen Öffnung einer verschlossenen Garage an der Johannes-R.-Becher Straße trafen die Beamten darin gestern gegen 9.00 Uhr einen 33-jährigen ...

mehr