LPI-SHL: Tätlicher Angriff

Meiningen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 06:00 Uhr, bis Donnerstag, 18:00 Uhr, ereignete sich in der Heimstraße in Meiningen eine Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Verlassen eines Parkplatzes ein dort abgestellten Mazda. Hinweise auf den Unfallflüchter werden unter der Rufnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0208239 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

