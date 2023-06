Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagabend verunfallten auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster ein LKW und ein PKW. Die daraufhin gegen 19.20 Uhr alarmierte Feuerwehrsicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Der Fahrer des PKW wurde bereits bei Eintreffen der Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt. Dieser musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr reinigte die Einsatzstelle und beendete gegen 20.25 Uhr den Einsatz. Während des Einsatzes war die Autobahn in Fahrtrichtung Münster gesperrt. Bereits am Vormittag war die Feuerwehr zu einer Schule an der Geschwister-Scholl-Straße ausgerückt. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ursache war ein Handmelder, der durch spielende Kinder eingedrückt worden war. Nach Erkundung des Gebäudes wurde kein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell