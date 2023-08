Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtverstoß

Hildesheim (ots)

ALFELD (geb). Der 37-jährige Unfallverursacher aus Alfeld befuhr heute gegen 17:30 Uhr mit seinem Opel Astra die Heimbergstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße im Alfelder Ortsteil Eimsen. Er beabsichtige nach links in das Stadtgebiet abzubiegen und übersah hierbei die vorfahrtberechtigte 55-jährige aus Gronau mit ihrem Hyundai Tucson, welche die Hauptstaße in Fahrtrichtung Wettensen befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. An dem verursachenden Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Hyundai wies Beschädigungen in einer Höhe von etwa 6.000 Euro auf, laut Schätzung der Polizei.

