Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Sachbeschädigung auf dem Grundstück des Waldkindergartens

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Boksberg (Sti). In dem Zeitraum vom 19.08.23 bis zum 21.08.23 ist es auf dem Grundstück des Waldkindergartens im Boksbergwäldchen zu einer Sachbeschädigung an einem Bauwagen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat diesen Bauwagen mit Steinen beworfen und dadurch u.a. die Treppe und die Verglasung beschädigt. Der Bauwagen wird durch die Kindergartenkinder als Aufenthaltsraum genutzt. Der Schaden an dem Bauwagen wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen zu der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0 in Verbindung zu setzen.

