POL-UL: (UL) Ulm - E-Scooter gestohlen

Den Dieb eines E-Scooter sah ein Zeuge am Mittwochabend in Ulm noch wegfahren.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich um 22 Uhr in der Deutschhausgasse. Der Besitzer hatte sein Gefährt an den dortigen Fahrradständern angeschlossen. Bei seiner Rückkehr sah der Mann, wie ein Unbekannter am Schloss seines Elektrokleinstfahrzeuges herumhantierte und anschließend mit dem Roller flüchtete. Der Dieb war ca. 30 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, vom Aussehen her wurde der Unbekannte als mitteleuropäisch beschrieben. Der Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

