POL-HI: Präventionstermin- Interessierte sind herzlich eingeladen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM -(kri)- Am gestrigen Tag, 20.08.2023, ertrank ein 16-jähriger Mann in einem Hildesheimer Badesee. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der junge Mann mit einigen Freunden am Badesee "Tonkuhle" aufgehalten und soll mit ihnen in den Nachmittagsstunden gemeinsam im Wasser gewesen sein. Am frühen Abend sei der 16-Jährige in Richtung Seemitte geschwommen. Kurz darauf hätten die Bekannten Hilfeschreie von ihm wahrgenommen und hätten andere ...

