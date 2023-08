Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mann randaliert, schlägt seine Nachbarin bedroht Polizisten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 38-Jähriger soll am Sonntagabend (20.08.2023) zunächst in seiner Wohnung in der Bernwardstraße randaliert und anschließend eine Nachbarin geschlagen haben. Als kurz darauf eine Streifenbesatzung vor Ort eintraf, bedrohte der Mann die Beamten mit dem Tod. Der Aggressor wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen soll der Mann gegen 21:20 Uhr Gegenstände aus seiner Wohnung auf den Gehweg geworfen haben. Anschließend sei er mit seiner 50-jährigen Nachbarin in Streit geraten und habe diese geohrfeigt.

Eine eingesetzte Streifenbesatzung traf den Beschuldigten kurz darauf im Nahbereich des Wohnhauses an. Nachdem der 38-Jährige angesprochen worden ist, begann er umgehend damit, wiederholt Todesdrohungen gegen die Beamten auszusprechen. Dabei hatte er zunächst eine Hand in seiner Jacke. Der Aufforderung, die Hand herauszunehmen leistete er keine Folge. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine Schere, die der Mann mitführte und letztendlich wegwarf, nachdem weitere Polizeikräfte am Einsatzort eintrafen.

Aufgrund des fremdaggressiven Verhaltens des 38-Jährigen veranlassten die eingesetzten Beamten eine Einweisung des Mannes in ein Fachkrankenhaus.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell