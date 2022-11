LPI-EF: Rabenschwarzer Tag - mehrere Strafanzeigen gesammelt

Sömmerda (ots) - Mehrere Fahrten unter Alkohol registrierte die Sömmerdaer Polizei am Freitag und Sonnabend. Am Freitagabend war ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad in Sömmerda unterwegs. Dieser hatte zuvor Alkohol getrunken und fuhr auffällig in Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er mit 0,76 Promille unterwegs war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Anzeige wegen Trunkenheit ...

mehr