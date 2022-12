POL-MFR: (1506) Einbrüche in Einrichtungshaus in Weißenburg - Zeugen gesucht

Lauf a.d.Pegnitz (ots) - Am Mittwochabend (14.12.2022) ereignete sich in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Schulbussen und einem Pkw. Hierbei wurden zwei Personen verletzt. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein Schulbus, besetzt mit 15 Kindern, die Rudolfshofer Straße in Richtung Nürnberger Straße. Vor ihm wartete ein weiterer Schulbus, der in die vorfahrtsberechtigte ...

