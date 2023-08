Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw zerkratzt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (bef). Am 22.08.2023 kam es in der Ernst-Deger-Straße in Bockenem zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug gegen 05:30 Uhr am Tatort. Als sie gegen 14:00 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die gesamte rechte Seite zerkratzt worden war.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell