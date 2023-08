Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 3 zwischen Delligsen und Gerzen

Hildesheim (ots)

Alfeld, B3 zw. Delligsen und Gerzen (be) Am Mittwochnachmittag, den 23.08.2023 kam es auf der B 3 zwischen Delligsen und Gerzen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende Pkw überholte bei unklarer Verkehrslage die vor ihm fahrenden Fahrzeuge, so dass der Gegenverkehr in den Seitenraum ausweichen musste, wodurch es zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr kam. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

