Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt (ame) - Im Zeitraum 22.08.2023, 20:30 Uhr bis 23.08.2023, 17:00 Uhr kam es in Sarstedt in der Vereinsstraße Höhe Hausnummer 16 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen in Fahrtrichtung Heimgartenstraße am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgeparkten silbernen Renault Talisman und entfernte sich anschließend, ohne den Unfall zu melden. An dem Renault entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell