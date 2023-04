Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Hofstraße ist am Dienstag, 18. April, eine 56-jährige E-Bike Fahrerin gestürzt und verletzt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die 56-jährige gegen 16.15 Uhr den rechten Radweg an der Hofstraße in Richtung Südstraße. Nach ihren Angaben fuhr eine unbekannte Person in einem Fahrzeug leicht versetzt vor ihr. Im Bereich eines größeren Geschäfts für Kücheneinrichtung sei die Person dann von dem Fahrstreifen auf den Radweg zugefahren. Sie habe daraufhin nach rechts ausweichen müssen und sei am Bordstein gestürzt. Der unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin sei dann in Richtung Theodor-Heuss-Straße weitergefahren ohne anzuhalten.

Die 56-jährige zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu der unbekannten Person mit dem Fluchtfahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 02161-260 melden. (lk.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell