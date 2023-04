POL-MG: Räuberischer Diebstahl - zwei Männer vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Dienstag, 18. April, zwischen 7.45 und 9.20 Uhr an der Gasstraße in Heyden Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses verschafft. Ersten Ermittlungen zur Folge entwendeten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag und eine Spielekonsole. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (lk) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

