Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falsche Handwerker bestehlen 81-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Eine 81-jährige Rheydterin ist am Montag, 17. April, gegen 14.35 Uhr in ihrer Wohnung bestohlen worden.

Zwei ihr unbekannte Männer arbeiteten zur Tatzeit an der Haustüre, als sie die Seniorin zu sich riefen. Nach eigener Aussage sei die 81-Jährige dem nachgekommen und habe ihre Wohnungstür nach Verlassen offen stehen gelassen. Einer der angeblichen Handwerker verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, während der andere angab, er müsse für weitere Arbeiten in den Keller gehen. Als die 81-Jährige kurze Zeit später zurück in ihre Wohnung ging, traf sie dort auf den Mann. Er verließ daraufhin die Wohnung und gemeinsam entfernte sich das Duo in unbekannte Richtung. Im Anschluss fiel der Seniorin auf, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlte.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden: Einer zwischen 60 und 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, graue Haare. Er trug eine graue Arbeitslatzhose, eine graue Kappe sowie graue Arbeitshandschuhe. Der andere war zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug einen schwarzen Jogginganzug mit grünen Streifen und eine schwarze Kappe.

Hinweise zu dem Betrüger-Duo nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind sehr erfinderisch und oft schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich zum Beispiel als Handwerker aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Seriöse Unternehmen kündigen den Besuch oft vorher an. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu. Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (cr)

