Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Diebstahl in Rheydt: Polizei sucht Fahrradbesitzer - Wem gehört das rote Hollandrad?

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht den Besitzer oder die Besitzerin eines roten Hollandrades, das am Montag, 17. April, gegen 17.30 Uhr an der Markstraße in Rheydt gestohlen wurde. Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei zwei Fahrraddiebe (21 und 44) kurz nach der Tat stellen können und das eben erst entwendete Fahrrad sichergestellt.

Die 30-jährige Zeugin meldete sich am frühen Abend via Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sich zwei Männer an der Marktstraße, zwischen dem Rheydter Markplatz und der Stresemannstraße, mit einem Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen machten. Die Polizei stellte die beiden mutmaßlichen Diebe im Alter von 21 und 44 Jahren nach kurzer Flucht samt Beute unweit des Tatorts. Das Fahrrad stellten die Beamten sicher; die Verdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls.

Die Polizei fragt: Wem gehört das rote Hollandrad? Es hat eine weiße Leuchte, weiße Pedale und weiße Griffe. Gegen Vorlage eines geeigneten Eigentumsnachweises kann es am Polizeipräsidium Mönchengladbach abgeholt werden. Kontaktaufnahme bitte unter: 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell