POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Lathen (ots) - In der Silvesternacht gegen 23.45 Uhr kam es in Lathen in der Dünefehnstraße zu einer Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper. Dabei wurden zwei Fenstern sowie eine Jalousie und Fliesen im Eingangsbereich des Hauses durch diverse Feuerwerkskörper beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr