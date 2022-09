Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin durch Dooring-Unfall verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (09.09.), gegen 11:30 Uhr, hielt eine 66-Jährige mit ihrem Mercedes GLC an der Brunnenstraße und öffnete die Fahrertür. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine 67-jährige Radfahrerin, die die Straße entlang fuhr und sich in diesem Moment unmittelbar auf Höhe ihres Fahrzeugs befand. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Rad und der Fahrertür, bei der die 67-Jährige stürzte und sich schwer verletzte.

Ein Rettungswagen brachte die Seniorin in ein Krankenhaus.

Vorsicht beim Öffnen der Autotür! So genannte "Dooring"-Unfälle lassen sich leicht vermeiden, indem man etwa mit der Hand die Tür öffnet, die sich auf der anderen Seite befindet: Wenn Sie auf der Fahrerseite sitzen, greifen Sie mit der rechten Hand zur Tür, nicht mit der linken! Dadurch müssen Sie den Oberkörper automatisch eindrehen und blicken somit in den toten Winkel. Dies nennt man auch den "holländischen Griff". Sie können so mögliche Radfahrende besser sehen.

