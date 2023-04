POL-MG: Wohnungseinbruch in Heyden

Mönchengladbach (ots) - Eine 81-jährige Rheydterin ist am Montag, 17. April, gegen 14.35 Uhr in ihrer Wohnung bestohlen worden. Zwei ihr unbekannte Männer arbeiteten zur Tatzeit an der Haustüre, als sie die Seniorin zu sich riefen. Nach eigener Aussage sei die 81-Jährige dem nachgekommen und habe ihre Wohnungstür nach Verlassen offen stehen gelassen. Einer der angeblichen Handwerker verwickelte die Seniorin in ein ...

mehr