POL Schwaben Nord: Autofahrer mit gestohlenem Auto kontrolliert

Augsburg (ots) - Hochfeld - In der Nacht auf Dienstag (08.08.2023) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Gaststätte in der Ilsungstraße. Die Person entwendete Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-3810 ...

mehr