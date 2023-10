Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in der Erhardtstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (04.10.2023) zwischen 08:25 Uhr und 08:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken einen an einer Kindertagesstätte in der Erhardtstraße in Herrenberg geparkten Seat und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Danach entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell