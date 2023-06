Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Riegelsberg (ots)

Am 07.06.2023, gegen 17:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Völklingen ein Verkehrsunfall in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße gemeldet. Eine 50-jährige Fahrzeugführerin, wohnhaft in Riegelsberg, versuchte an einer Lichtzeichenanlage, als diese Grünlicht zeigte, ihre Fahrt fortzusetzen. Sie verwechselte, auf Grund erheblicher alkoholischer Beeinflussung, den Vorwärts-und Rückwärtsgang, fuhr rückwärts und kollidierte mit dem hinter ihr verkehrsbedingt wartenden Pkw. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

