Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Kinder verursachen Verkehrsunfall

Völklingen (ots)

Am Dienstag, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Poststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor einer Gaststätte geparkter Audi A6 wurde im Heckbereich durch einen aufrollenden Ford Fiesta beschädigt. Zunächst konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie zwei Jungen im Alter von ca. 6 und 12 Jahren auf dem Fahrersitz bzw. Beifahrersitz des Ford Fiesta Platz genommen hatten. Im Anschluss sei der Wagen aufgrund der abschüssigen Straße auf das Heck des Audi aufgerollt, ohne dass der Motor gestartet worden war. Die beiden Jungen hätten sich sichtlich erschrocken gezeigt, seien aus dem Fiesta ausgestiegen und hätten diesen wieder zwei Meter rückwärts geschoben, so die Angaben eines Zeugen. Im Anschluss flüchteten die Beiden in Richtung Rathausstraße. Hinweise zu den beiden Jungen erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

