Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand mit Sachschaden

Völklingen-Ludweiler (ots)

Gestern kam es in der Straße Am Bollenberg zu einem Brandgeschehen. Gegen 14:00 Uhr wurde der Polizei in Völklingen zunächst der Brand einer Hecke mitgeteilt. Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens stand eine Thujahecke in Vollbrand. Durch die große Hitzeentwicklung breitete sich das Feuer auf die Fassade und das Dach aus. Die Bewohner waren nicht im Haus. Das Feuer konnte schließlich durch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Völklingen (Löschbezirke Lauterbach, Ludweiler und Geislautern) gelöscht werden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell