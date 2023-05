Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Erneut illegale Beschäftigung auf Baustelle in Leonberg

Stuttgart (ots)

Zollkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Stuttgart haben in der vergangenen Woche erneut Prüfungsmaßnahmen auf der Baustelle eines großen Industrie- bzw. Bürokomplexes in Leonberg durchgeführt. Nachdem bei der vorangegangenen Maßnahme Ende März insgesamt 22 Personen angetroffen wurden, die nicht über eine Arbeitserlaubnis im Bundesgebiet verfügten und sich somit illegal im Bundesgebiet aufhielten, stießen die Beamten auch bei der Nachschauprüfung auf vier Personen aus Balkanstaaten, die nicht in Deutschland arbeiten dürfen. Drei der Bauarbeiter, die mit Elektro- und Sanitärarbeiten beschäftigt waren, werden nun unverzüglich aus Deutschland ausreisen müssen. Sie waren als Touristen nach Deutschland eingereist während der vierte Mann in Deutschland lebt und hier aber keine Arbeitsgenehmigung besitzt. Der Zoll ermittelt zudem gegen die Arbeitgeber der Männer wegen illegaler Ausländerbeschäftigung. "Besonders prekär ist die Tatsache, dass zwei der illegal beschäftigten Personen für eine Firma tätig waren, gegen die bereits bei der ersten Prüfung des Bauvorhabens ein Ermittlungsverfahren wegen desselben Delikts eingeleitet werden musste", erläutert der Pressesprecher des Hauptzollamts Stuttgart, Thomas Seemann, die Situation auf der Baustelle. "Besonders im Baugewerbe ist es aufgrund der sogenannten Subunternehmer-Ketten für die Bauherren schwierig, zu überblicken, welche Firmen tatsächlich auf den Bauvorhaben tätig werden. Aufträge werden teilweise mehrfach an Subunternehmer weitergegeben, wobei am Ende der Kette oft Dumpingpreise stehen."

Hauptzollamt Stuttgart