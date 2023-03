Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorsicht vor unangekündigten Hausbesuchen durch angeblichen Krankenpfleger

Speyer (ots)

Am 03.03.2023 gegen 17:45 Uhr suchte ein angeblicher Krankenpfleger eine Seniorin in ihrer Wohnung in der Fuchsweiherstraße auf. Die Dame gewährte dem Mann Einlass in ihre Wohnung. Er forderte die Dame auf, noch eine Krankenhausrechnung zu begleichen und fragte, ob sie Geld zu Hause habe. Die Dame verneinte, Geld in der Wohnung zu haben. Hierauf verließ der angebliche Krankenpfleger die Wohnung. Bei ihm handelte es sich um einen etwa 1,90 Meter großen, akzentfrei Deutsch sprechenden Mann mit Glatze, blauem Mundschutz, Anorak, dunkler Mappe.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise zu der verdächtigen Person oder einem von ihr genutzten Fahrzeug unter: Telefon an 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell