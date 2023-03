Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in der Rechstraße in Idar-Oberstein - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

In dem Tatzeitraum vom 13.02.2023 bis 15.02.2023 kam es gleich zweimal zu einer Sachbeschädigung an einem roten Toyota Yaris, welcher in der Rechstraße in Idar-Oberstein geparkt war. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter die Reifen des Fahrzeugs zerstochen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen zur Tatzeit geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 561-0.

