Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Kirchardt (Landkreis Heilbronn): Unbekannte nach Pkw-Diebstahl verunglückt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (01./02.10.2023) entwendeten noch unbekannte Personen einen Audi S5, der in der Johannesstraße in Ludwigsburg ordnungsgemäß geparkt war. Wie es den Personen gelang, in das Fahrzeug zu kommen und damit wegzufahren, ist noch unbekannt. Der Wert des Audi liegt zwischen 90.000 Euro und 100.000 Euro.

Kurz nach Erstattung der Anzeige wurde bekannt, dass der entwendete Audi am Montag gegen 04:45 Uhr auf der Bundesstraße 39 bei Kirchardt im Landkreis Heilbronn nach einem Unfall zurückgelassen wurde. Auf die hierzu veröffentlichte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn wird verwiesen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5618239.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Fahrzeugs in Ludwigsburg oder dem Unfall in Kirchardt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.

