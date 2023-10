Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2023 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Fahrzeug überschlagen - Zeugen gesucht

Die Polizei Eppingen sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person sich am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Fahrzeug bei Kirchardt überschlug und anschließend flüchtete. Der oder die Unbekannte befuhr gegen 4.45 Uhr die Bundesstraße 39 von Steinsfurt kommend in Richtung Kirchardt. In einer Rechtskurve verlor die Person die Kontrolle über ihren Audi S5, kam nach links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kollidierte mit mehreren Bäumen. Anschließend überschlug sich der Audi und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass sich zwei Menschen in dem PKW befanden. Der Sachschaden an dem PS starken Boliden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrzeugführer machen?

Ergänzung zur Meldung vom 02.10.2023:

Die weiteren Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das verunfallte Fahrzeug am Sonntag nach 22 Uhr durch bislang Unbekannte entwendet wurde. Der Audi S5 stand zu diesem Zeitpunkt noch geparkt in der Johannesstraße in Ludwigsburg. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 08001100225, oder der Mailadresse hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, entgegen.

