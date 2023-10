Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Großrinderfeld: Betonmischer vor Zeugen gestohlen

Eine ordentliche Portion Chuzpe legten zwei Diebe in Großrinderfeld an den Tag. Die beiden waren am Montagnachmittag gegen 17 Uhr mit einem Transporter mit belgischen Kennzeichen in die Drosselstraße gekommen. Dort hielten der Mann und die Frau an und luden einen vor einem Haus stehenden, orangefarbenen Betonmischer in ihr Fahrzeug. Ein Zeuge sprach die beiden an und forderte sie auf, ihr Diebesgut wieder auszuladen. Daraufhin entgegnete der unbekannte Mann, der Abtransport sei mit dem Hausbesitzer abgesprochen und alles sei in bester Ordnung. Die beiden fuhren daraufhin mit ihrem Transporter mitsamt dem Betonmischer davon. Nachdem der Zeuge den Hausbesitzer kontaktiert hatte, stellte sich heraus, dass es nie zu solch einem Gespräch gekommen war und die Unbekannten die Maschine vor den Augen der Zeugen gestohlen hatten. Die Ermittlungen der Polizei zur Identität der Täter laufen.

Tauberbischofsheim: Geld an Betrüger überwiesen

"Mama, das ist meine neue Nummer..." Mit solch einer Nachricht leiteten Unbekannte einen Betrug an einer 68 Jahre alten Tauberbischofsheimerin ein. Die Täter gaben in der Nachricht vor, dass es sich bei dem Absender um den Sohn der Frau handle, der dringend eine Rechnung in Höhe von mehreren tausend Euro bezahlen müsse. Die Frau überwies das Geld und stellte erst später im Gespräch mit ihrem wirklichen Sohn fest, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen war. Sie meldete den Betrug am Montag der Polizei. Um gar nicht erst Opfer eines solchen Betruges zu werden, rät die Polizei: - Überprüfen Sie den Kontakt: Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach, ob diese Nachricht wirklich von ihr kommt. - Seien Sie immer misstrauisch, wenn per SMS, WhatsApp oder über andere Messenger-Dienste nach Geld gefragt wird. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen des verwendeten Nachrichtendienstes und prüfen Sie regelmäßig die Privatsphäre-Einstellungen. Sollte solch ein Betrug doch erfolgreich gewesen und bereits Geld überwiesen worden sein, sollte direkt der gesamte Chatverlauf gesichert und die Polizei informiert werden.

Tauberbischofsheim: Führerloses Müllfahrzeug verursacht Schaden

Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro wurden am Montagmittag von einem führerlosen Müllfahrzeug verursacht. Der Fahrer hatte das Gefährt gegen 13.15 Uhr in der Straße "Mittlere Sonnenhalde" in Tauberbischofsheim angehalten und war ausgestiegen. Dabei vergaß er wohl, die Handbremse anzuziehen, sodass das Müllauto die Straße herabrollte und schließlich mit einer Treppe kollidierte. Ein hinten auf dem Trittbrett stehender Mann konnte sich festhalten und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr rückte aus, um auslaufendes Hydrauliköl zu binden.

Bad Mergentheim: Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Bad Mergentheim wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 27-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße von Bad Mergentheim in Richtung Drillberg. Vermutlich aufgrund der von ihm gefahrenen hohen Geschwindigkeit kam der Mann am Ausgang einer Kurve von der Fahrbahn ab, rutschte durch den Grünstreifen und blieb schließlich am Fahrbahnrand liegen. Rettungskräfte versorgten den Verunfallten und brachten ihn mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstanden Schäden in Höhe von rund 9.000 Euro.

Bad Mergentheim: Nach Prügelei in Gewahrsam

Polizisten mussten am Montag einen 22-Jährigen in Bad Mergentheim in Gewahrsam nehmen. Die Beamten waren gegen 22 Uhr gerufen worden, weil sich der junge Mann mit einem Kontrahenten im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Mühlwehrstraße prügelte. Auf Anweisung der eintreffenden Polizeibeamten ließen die beiden zunächst kurz voneinander ab, gingen dann aber schnell wieder mit den Fäusten aufeinander los. Um die Gegner zu trennen, mussten die Beamten schließlich Pfefferspray einsetzen. Dem 22-Jährigen wurden Handschließen angelegt und eröffnet, dass er in Gewahrsam genommen wird. Daraufhin sollte er mit einem Rettungswagen aufs Polizeirevier gebracht werden. Im Krankenwagen wurde der Mann erneut aggressiv und begann, wüste Beleidigungen auszustoßen. Er versuchte einem Beamten den Schlagstock zu entreißen, versetzte Kopfstöße, trat um sich, spuckte und biss. Ein Beamter wurde dabei verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von 2,1 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Um diese durchzuführen, musste er gleich von vier Polizisten festgehalten werden. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

