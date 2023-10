Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Erneute Kontrolle der Arbeitsgruppe PuR (Poser und Raser)

Die Arbeitsgruppe PuR des Polizeipräsidiums Heilbronn führte am Freitag, den 29. September von 18 Uhr bis 01.30 Uhr erneut Kontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Insgesamt wurden acht PKWs und ein Motorrad kontrolliert. Hierbei wurde ein Fahrer ohne Führerschein erwischt und drei Ordnungswidrigkeiten geahndet. Außerdem wurden zwei Platzverweise für den Innenstadtbereich erteilt und vier verkehrserzieherische Gespräche geführt. Bei im selben Zeitraum durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen an der Neckarsulmer Straße, der Fügerbrücke und der Mannheimer Straße wurde lediglich ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen. Diese hatte es allerdings in sich. Der 25-jähriger Fahrer eines 320 PS starken BMW 840d überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Mannheimer Straße um 69 km/h und wurde mit 109 km/h gemessen. Er muss nun mit einem hohen Bußgeld und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

A6/Heilbronn: Polizei sucht Geschädigten nach Unfall auf der Autobahn

Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 am Dienstagmorgen sucht die Polizei den Geschädigten PKW-Lenker. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW auf der A6 in Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und touchierte einen dort fahrenden PKW. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses PKWs fuhr im Anschluss auf den Standstreifen. Der 19-Jährige hielt nicht an, setzte seine Fahrt unerlaubt fort und konnte wenig später, dank eines Zeugenhinweises, auf einem Park and Ride Parkplatz in Untergruppenbach einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnten frische Unfallschäden am BMW festgestellt werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. Der Führer des zweiten Fahrzeugs konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem gesuchten Geschädigten machen? Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Heilbronn-Neckargartach: Großer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage

Aufgrund einer Bedrohungslage kam es am Dienstagmorgen in Heilbronn-Neckargartach zu einem großen Polizeieinsatz. Gegen 9.30 Uhr hatte ein 44-Jähriger zunächst einen Mitbewohner seines Wohnhauses in der Wilhelm-Schäffer-Straße mit einem Messer bedroht. Im weiteren Verlauf verschanzte sich der Mann in seiner Wohnung und setzte die Bedrohungen, auch gegen die Einsatzkräfte, fort. Da es nicht gelang den 44 Jahre alten Mann dazu zu bewegen seine Wohnung zu verlassen, wurde dieser durch Kräfte eines Sondereinsatzkommandos unverletzt festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Gundeslheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte eine bisher unbekannte Person einen Unfall bei Gundelsheim und flüchtete anschließend. Zwischen 22 Uhr am Montag und dem nächsten Morgen, 9 Uhr, befuhr der oder die Unbekannte mit seinem oder ihrem Golf die Kreisstraße 2159 von Gundelsheim-Obergriesheim kommend in Richtung Gundelsheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Golf nach links von der Straße ab, überfuhr eine Kurvenleittafel und einen Leitpfosten und kollidierte mit einem Baum. Nach diesem Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und landete an einem Hang im Wald. Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW Golf wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.

Offenau: Zu schnell unterwegs - Fahrt endet an Baum

Die rasante Fahrt eines 21-Jährigen endete am frühen Dienstagmorgen bei Offenau an einem Baum. Gegen 1.15 Uhr war der junge Mann mit seinem BMW auf der Landesstraße 1100 von Bad Wimpfen kommend in Richtung der Bundesstraße 27 unterwegs. Beim Einbiegen auf die B27 kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt und fiel auf einen Radweg rechts neben der Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährige fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 0,4 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Baum musste durch die Freiwillige Feuerwehr Offenau vom Radweg entfernt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell