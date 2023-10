Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Durch bislang Unbekannte wurde in der Zeit von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 18.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Alter See" in Ahorn eingebrochen. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

