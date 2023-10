Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Polizei sucht nach körperlicher Auseinandersetzung Zeugen Nachdem ein 39-Jähriger am frühen Montagmorgen bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bad Mergentheim verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 1.55 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Mann in der Straße "Mittlerer Graben" zusammengeschlagen wurde. Vor Ort wurde der stark blutende 39 Jahre alte Mann angetroffen. Zuvor soll er von einem Unbekannten grundlos zunächst ins Gesicht geschlagen worden sein. Daraufhin habe sich eine Rangelei entwickelt in deren Verlauf der Täter seinen Kontrahenten mit einem Fußtritt zu Boden gebracht haben soll. Bei dem Sturz zu Boden zog sich der 39-Jährige eine Verletzung am Kopf zu welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Täter zusammen mit einer weiteren, unbeteiligten, männlichen Person in Richtung Hans-Heinrich-Ehrler-Platz. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 bis 35 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Muskulös - Kurze blonde Haare - Kein Bart oder Brille - Trug eine dunkelblaue Jeans, dunklen Kapuzenpulli und weiße Turnschuhe Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Niederstetten-Vorbachzimmern: Gegenstände von Grundstück gestohlen Unbekannte entwendeten am Samstagmittag mehrere Gegenstände von einem Grundstück in Niederstetten-Vorbachzimmern. Gegen 12.30 Uhr soll ein Transporter in der Straße "An den Linden" gehalten haben und eine unbekannte Person eine Badewanne, einen Holzofen und diverse Armaturen eingeladen haben. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07934 99470 an den Polizeiposten Weikersheim.

Ahorn-Schillingstadt: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte gelangten am Wochenende unberechtigt in ein Wohnhaus in Ahorn-Schillingstadt. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagabend, 18.45 Uhr, gelangten der oder die Täter über die Garage ins Innere des Gebäudes in der Straße "Alter See". Dort wurden im Anschluss sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Anschließend verließen der oder die Unbekannten das Objekt durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

Gissigheim: Mit zwei Promille Unfall verursacht Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 24-Jähriger am frühen Montagmorgen in Gissigheim von der Straße ab und kollidierte mit seinem Fahrzeug mit einem Stein und einem Baum. Der Mann war zuvor, gegen 1.30 Uhr, mit seinem Seat auf dem Ortsverbindungsweg von Dittwar in Richtung Gissigheim unterwegs gewesen, als er an der Einmündung zum Schützenbaum von der Fahrbahn abkam. Nach dem Aufprall setzte der Mann mit seinem Seat zurück und versuchte sich von der Unfallstelle zu entfernen. Nach kurzer Fahrt blieb der stark beschädigte PKW allerdings liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ein Ergebnis von zwei Promille. Der Mann mußte daraufhin die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Aus dem Autowrack austretende Betriebsstoffe mussten durch die Feuerwehr abgebunden werden. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Tauberbischofsheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen Audi A4 oder A6, nachdem dieser am frühen Samstagmorgen in Tauberbischofsheim einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 4 Uhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Polizeirevier, als ihn auf Höhe der Hausnummer 96 ein PKW überholte. Da dessen Lenker den Mindestabstand unterschritt, wurde der Fahrradfahrer nach rechts abgedrängt und berührte mit seinem Lenker den Außenspiegel eines geparkten PKWs. Daraufhin kam der 29-Jährige zu Fall und zog sich mehrere Verletzungen zu, welche im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch der Fahrradfahrer muss mit einer Anzeige rechnen, da ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,6 Promille zeigte. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Lenker des Audis machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Grünsfeld: Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt Bei einem Widerstand wurden am Freitagnachmittag in Grünsfeld zwei Polizeibeamte verletzt. Zuvor war den Polizisten ein Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters im Gartenweg gemeldet worden, welcher Personen bedrohen und beschimpfen würde. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann zunächst nicht mehr vor Ort, kam aber kurz darauf, gegen 16.15 Uhr, zurück an die Örtlichkeit. Hier schrie er erneut laut herum und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Da er nicht zu beruhigen war, wurde ihm der Gewahrsam angedroht. Als der 45-Jährige dann versuchte die Beamten anzugreifen wurde er zu Boden gebracht und geschlossen. Hierbei setzte er sich vehement zu Wehr, wodurch zwei Polizisten verletzt wurden. Einer der beiden musste im Krankenhaus behandelt werden. Im Anschluss beleidigte der 45-Jährige die Polizisten noch mehrmals. Ein auf dem Revier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, weshalb der Mann bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam behalten wurde.

