Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Mann bei Unfall aus Auto geschleudert - Leicht verletzt

Einen aufmerksamen Schutzengel hatte ein 26-Jähriger am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Der Mann fuhr gegen 0.40 Uhr mit seinem Renault auf der mittleren der drei Fahrspuren zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Betonschutzwand kollidierte. Hier wurde der PKW abgewiesen und stieß im Anschluss mit einer weiteren Betonwand auf der rechten Fahrbahnseite zusammen. Bei der zweiten Kollision wurde der 26 Jahre alte Mann aus dem Fenster der Beifahrertüre geschleudert. Sein Auto kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Renault-Fahrer kam im Anschluss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war. Der Sicherheitsgurt war im Gurtschloss arretiert worden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn-Böckingen: Polizeikontrollen im Rahmen der "Carmeet"

Am Sonntag fand in Heilbronn-Böckingen, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Neckargartacher Straße erneut die "Carmeet" statt. Hier wurden 471 Fahrzeuge aus der Tuningszene, US-Cars und Oldtimer von ihren Besitzern präsentiert. Beamtinnen und Beamte der Reviere Heilbronn-Böckingen, Heilbronn und der Verkehrspolizeiinspektion führten während der Veranstaltung verstärkt Verkehrskontrollen, primär bei der An- und Abfahrt, durch. Zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten 68 Fahrzeuge und 80 Personen. Hierbei stellten sie ein Fahrzeuge wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis sicher. Außerdem ahndeten sie diverse Ordnungswidrigkeiten. Ein Fahrer wurde ohne Führerschein erwischt und ein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Kirchardt: Fahrzeug überschlagen - Zeugen gesucht

Die Polizei Eppingen sucht Zeugen, nachdem eine unbekannte Person sich am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Fahrzeug bei Kirchardt überschlug und anschließend flüchtete. Der oder die Unbekannte befuhr gegen 4.45 Uhr die Bundesstraße 39 von Steinsfurt kommend in Richtung Kirchardt. In einer Rechtskurve verlor die Person die Kontrolle über ihren Audi S5, kam nach links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug kollidierte mit mehreren Bäumen. Anschließend überschlug sich der Audi und kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Personen mehr vor Ort. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass sich zwei Menschen in dem PKW befanden. Der Sachschaden an dem PS starken Boliden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Mann mit zerbrochener Flasche verletzt - Zeugen gesucht

Mehrere Schnittverletzungen trug ein 21-Jähriger am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in Heilbronn davon. Gegen 18 Uhr hielt sich der junge Mann in der Sülmerstraße in der Nähe von mehreren Fast-Food-Restaurants auf, als ein bisher Unbekannter hinzukam und einen Streit provoziert haben soll. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung zog der Unbekannte eine abgebrochene Glasflasche aus seiner Tasche und verletzte damit seinen Kontrahenten, bevor dieser flüchten konnte. Auch der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zum Geschehen oder dem Täter machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Auto gestohlen und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person entwendete am Freitagnachmittag in Heilbronn zunächst ein Auto und verursachte damit kurz darauf einen Unfall. Gegen 14 Uhr stellte der 62-jährige Besitzer eines Peugeot sein Fahrzeug kurzfristig unverschlossen und mit steckenden Schlüssel ab, um Mülltonnen aus dem Keller zu holen. Diesen Umstand nutzte der Täter oder die Täterin und entwendete das Fahrzeug in der Badener Straße. Kurz darauf, kam er oder sie dann auf Höhe der Hausnummer 101 nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein, kollidierte mit einem Baum und anschließend mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen. Nach dem Unfall flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder der unbekannten Person machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Güglingen: Kinder brechen Kleidercontainer auf - Wer hat was gesehen?

Drei bisher unbekannte Kinder brachen am Sonntagabend in Güglingen einen Kleidercontainer auf. Gegen 21 Uhr wurden die drei circa 7 Jahre alten Kinder dabei beobachtet, wie sie das Vorhängeschloss des Kleidercontainers in der Weinsteige gewaltsam öffneten und die darin aufbewahrten Müllsäcke herausnahmen und herumwarfen. Nachdem sie durch einen Zeugen gesehen wurden, rannten die Kinder davon. Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder den Kindern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Schwaigern: Auseinandersetzung in S-Bahn - Zeugen gesucht

Die Polizei Lauffen sucht Zeugen nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer S-Bahn am Samstagabend in Schwaigern. Gegen 21.30 Uhr soll es in der Bahn zwischen Heilbronn und Eppingen zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. In dessen Verlauf sollen mehrere männliche Personen auf andere Fahrgäste eingeschlagen haben. Die Angegriffenen verließen daraufhin in Schwaigern den Zug, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Dies gelang nicht und die Auseinandersetzung setzte sich am Bahnhof in Schwaigern fort. Um die genauen Geschehnisse zu klären, bittet die Polizei Zeugen der Vorkommnisse sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen am Neckar zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagabend bei Neuenstadt am Kocher. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem BMW gegen 23.30 Uhr die Landesstraße 1088 von Neuenstadt in Richtung Oedheim. Hier kam er, vermutlich wegen eines Sekundenschlafs, nach links von seiner Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr, touchierte die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Mauer neben der Leitplanke. Ein entgegenkommender, ebenfalls 19 Jahre alter Audi-Fahrer konnte eine Kollision nur durch eine Gefahrenbremsung vermeiden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem BMW-Fahrer Auffälligkeiten fest, welche auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuteten. Daher wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte im Anschluss ein positives Ergebnis auf THC, weshalb der junge Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben musste. Noch an der Unfallstelle kam der 59 Jahre alte Vater des BMW-Fahrers hinzu. Dieser verhielt sich gegenüber seinem Sohn und den Polizisten äußerst aggressiv und beleidigte alle Beteiligten mehrfach. Trotz der Gewahrsamsandrohung ließ sich der Mann nicht beruhigen, weshalb er im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen werden musste. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht.

Löwenstein: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Lebensbedrohliche Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Samstagmorgen bei einem Unfall bei Löwenstein zu. Gegen 9.50 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Audi die Kreisstraße 2105 von Hößlinsülz in Richtung Bundesstraße 39 und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Obersulm-Willsbach abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen zur selben Zeit von Obersulm-Willsbach in Richtung Löwenstein fahrenden 54-Jährigen auf seiner Yamaha, bog auf die Bundesstraße ein und kollidierte mit dem Motorradfahrer. Bei dem Unfall wurde der Zweiradfahrer lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Sowohl der Audi, als auch die Yamaha waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Talheim: Scheibe an PKW eigeschlagen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person schlug am Samstagmittag die Scheibe eines PKWs in Talheim ein. Zwischen 10.30 Uhr und 13.45 Uhr hatte der 68-jährige Besitzer des Fahrzeugs dieses in der Bremachstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er die eingeschlagene Heckscheibe fest. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell