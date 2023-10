Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 30.09.2023 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Unfall zwischen Pkw und Motorrad Am Samstagvormittag ereignete sich gegen 09:50 Uhr auf der Bundesstraße 39 zwischen Obersulm-Willsbach und Löwenstein ein Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 74-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Kreisstraße von Hößlinsülz kommend und wollte in die Bundesstraße nach Obersulm-Willsbach einbiegen. Beim Einfahren übersieht dieser ein aus dieser Richtung kommendes Motorrad und kollidiert mit diesem. Der 54-jährige Motorradfahrer wird schwer verletzt und im Anschluss in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer und dessen Beifahrerin bleiben unverletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

