Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen hat sich erledigt

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-Jährigen aus Igersheim, der seit Sonntagmittag verschwunden war, hat sich erledigt. Omar A. befindet sich wohlbehalten bei Angehörigen. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde zurückgenommen.

Külsheim: Auf eigener Ölspur ausgerutscht

Mit schweren Verletzungen wurden am Mittwochnachmittag ein 58-Jähriger nach einem Unfall bei Külsheim in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann war um kurz nach 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 509 von Steinbach nach Külsheim unterwegs, als aufgrund eines technischen Defekts plötzlich eine größere Menge Motoröl aus dem Motor der Maschine auslief. Auf der dadurch entstandenen Ölspur geriet zunächst das Hinterrad der Suzuki ins Schlingern, woraufhin der Mann mit seinem Kraftrad von der Fahrbahn abkam und mit der betonierten Verbauung einer Entwässerungsanlage kollidierte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verunfallten. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Weikersheim: Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Wer kann Angaben dazu machen, wer am Donnerstagnachmittag einen Mercedes in Weikersheim beschädigte? Der Besitzer stellte die weiße C-Klasse gegen 15.30 Uhr auf einem Stellplatz des Parkplatzes "Heiliges Wöhr" ab. Als er um 17.15 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Auto an der vorderen, linken Fahrzeugecke beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell