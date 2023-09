Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Reizgas in Trainingsraum eingeleitet - Zeugen gesucht

Vermutlich Pfefferspray wurde am Mittwochabend in Heilbronn von Unbekannten in einen Trainingsraum für Kampfsport eingeleitet. Zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr fand ein Training in den Räumlichkeiten eines Kampfsport-Centers in der Schoettlestraße statt. Circa 40 Personen trainierten bei geöffneten Oberlichtern im selben Raum. Plötzlich mussten alle Sportler husten und den Raum verlassen. Es wird vermutet, dass durch bisher unbekannte Täter Pfefferspray durch die Oberlichter in den Trainingsraum eingebracht wurde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Neudenau: Zeugen nach Unfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein PKW-Fahrer am Mittwochnachmittag nach einem Unfall in Neudenau flüchtete. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine schwangere Frau mit ihrem Fahrrad die Siglinger Straße in Richtung Siglingen und wollte den Fußgängerüberweg nutzen. Zeitgleich fuhr ein PKW-Lenker hinter der Zweirad-Fahrerin in gleicher Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache stieß der PKW mit der Radfahrerin zusammen, weshalb die Schwangere vom Fahrrad fiel und sich leichte Verletzungen zuzog, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fahrer des PKWs hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann allerdings fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Zeugen sollen auch drei Motorradfahrer den Unfall beobachtet haben. Diese fuhren allerdings ebenfalls vor Eintreffen der Polizei weiter. Die Polizei in Neckarsulm sucht daher nun die Motorradfahrer und weitere Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Weinsberg: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Nachdem ein bisher unbekannter Fahrradfahrer am Mittwochmittag einen 12-jährigen Fußgänger anfuhr, diesen beleidigte und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Der Junge stand gegen 12.50 Uhr in der Friedhofstraße zusammen mit Freunden an einem Snack Automaten auf dem Gehweg, als er zunächst ein Klingeln wahrnahm und daraufhin zur Seite ging. Trotzdem berührte der Fahrradfahrer das Kind mit dem Lenker, weshalb der 12-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Während der Junge auf dem Boden lag, soll der Mann ihn noch beleidigt haben, bevor er davonfuhr. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 25 bis 30 Jahre alt - Normale Statur - Fuhr ein dunkelgrünes Pedelec

Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Fahrradfahrer machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

A6/Neuenstein: Wer hat wen ausgebremst - Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Weinsberg sucht Zeugen nachdem zwei Verkehrsteilnehmer sich gegenseitig der Nötigung im Straßenverkehr beschuldigen. Die beiden 43 und 56 Jahre alten Männer waren am Donnerstagabend mit einem Mercedes und einem weißen Hyundai Kona auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Neuenstein unterwegs. Hier soll es zwischen 17.10 Uhr und 17.12 Uhr zu diversen Nötigungsdelikten durch dichtes Auffahren und starkes Abbremsen gekommen sein. Beide Autofahrer beschreiben die Manöver als recht spektakulär, weshalb davon ausgegangen wird, dass unbeteiligte Verkehrsteilnehmer Zeugen des Geschehens geworden sein könnten. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen auf der Autobahn 6 machen? Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell