POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.09.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Reifen an drei Fahrzeugen beschädigt - Wer hat etwas gesehen? An drei Fahrzeugen, welche in der Louis-Hentges-Straße in Heilbronn geparkt waren, wurden im Zeitraum zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 07.50 Uhr, die Reifen beschädigt. Des Weiteren wurde an einem der Fahrzeuge eine ...

mehr